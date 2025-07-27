نوارة أبو محمد تشيد بدور القطاع الصحي وصموده خلال فترة الحرب

ثمّنت عضو مجلس السيادة دكتورة نوارة أبو محمد محمد طاهر، الأدوار الكبيرة التي يضطلع بها العاملون في الحقل الصحي لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين خلال حرب الكرامة. وخوض واحدة من أهم سوح معركة الكرامة، فضلا عن جهودهم في تقديم المساعدات الإنسانية والصحية في ولايات النزوح الآمنة.

وأشادت سيادتها لدى زيارتها اليوم لمستشفى كسلا التعليمي برفقة والي ولاية كسلا اللواء ركن م. الصادق محمد الأزرق وبحضور وزير الصحة بالولاية، بالجهود العظيمة التي يبذلها العاملون بالمستشفي لتوفير الخدمات العلاجية للوافدين من معظم ولايات السودان المتأثرة بالحرب بوصفه مستشفي مرجعي.

وتعهدت سيادتها بالعمل على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه المستشفي بالتنسيق مع حكومة الولاية والجهات ذات الصلة.

وتفقدت سيادتها أقسام المستشفى وتلقت تقريراً مفصلا حول نواقص العمل بالعناية المركزة ومركز غسيل الكلى ومركز الأورام ووحدة إنتاج الأوكسجين بالمستشفى.