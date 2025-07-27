سياسية
جهود لإعادة تشغيل وتمويل القطاع الصناعي بولاية الجزيرة
بحث الإجتماع المشترك بين الغرفة الصناعية بولاية الجزيرة وبنك النيل بمدني السبل الكفيلة لإعادة تشغيل وتمويل القطاع الصناعي بالولاية .
من جانبه كشف الأستاذ إيهاب إدريس هبيلا رئيس شعبة الزيوت بالغرفة الصناعية بمحلية مدني الكبرى في تصريح لسونا إن كافة البنوك بالولاية أبدت إستعدادها لتمويل المصانع، لافتاً لعودة عدد من المصانع لدائرة الإنتاج مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد عودة بقية المصانع لدائرة الإنتاج .
وعبر عن إشادته بجهود حكومة الولاية في تطبيع الحياة ومعالجة مشاكل الكهرباء والمياه، وشكر بنك السودان بالولاية وكافة البنوك التي أبدت إستعدادها لتوفير التمويل .
سونا