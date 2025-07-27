جهود لإعادة تشغيل وتمويل القطاع الصناعي بولاية الجزيرة

من جانبه كشف الأستاذ إيهاب إدريس هبيلا رئيس شعبة الزيوت بالغرفة الصناعية بمحلية مدني الكبرى في تصريح لسونا إن كافة البنوك بالولاية أبدت إستعدادها لتمويل المصانع، لافتاً لعودة عدد من المصانع لدائرة الإنتاج مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد عودة بقية المصانع لدائرة الإنتاج .