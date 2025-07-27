مستشفيات مكة تعلن عن قرب عودة فرع الرياض إلى الخدمة

كشفت مؤسسة البصر العالمية – مستشفيات مكة لطب وجراحة العيون، عن تعرض مقارها بولاية الخرطوم لدمار شامل وفقدان معظم الأجهزة التشخيصية والجراحية. وقد أدى ذلك إلى توقف جميع فروع المؤسسة عن العمل، بما فيها الفرع الرئيسي بمنطقة الرياض .

وأشارت إدارة المؤسسة، في تصريحات صحفية السبت ، إلى أنها بذلت جهودًا كبيرة لضمان استمرارية الخدمة، وتقوم حاليًا بأعمال صيانة وتأهيل مكثف لفرعها الرئيسي بالرياض، كما تعمل على إعادة تأهيل فرع الكلاكلة، ومن المتوقع أن يعود كلا الفرعين إلى العمل قريبًا ، مما يعيد جزءًا حيويًا من الخدمات الطبية للمنطقة.

وفي إطار مبادرة من ممثليها في الخرطوم، اتخذت المؤسسة خطوات عاجلة للبحث عن بدائل، أسفرت عن استئجار مبنيين متجاورين في أم درمان خلال العام الماضي، وذلك كبداية عملية لإعادة الخدمة. وقد نالت هذه الخطوة استحسانًا واسعًا من المواطنين .