تنفيذي الدبة يؤكد الإهتمام بالطب الوقائي

استقبل المدير التنفيذي لمحلية الدبة الأستاذ محمد صابر كشكش وفداً من رئاسة الولاية الشمالية دنقلا ممثل في “وزارة الصحة، مفوضية العون الإنساني، منظمة ميد قلوبال، صدقات” بحضور رئيس لجنة الإيواء ومفوض مفوضية العون الإنساني ومدير إدارة الشئون الصحية بالإنابة وممثل جهاز الأمن بلجنة الإيواء .

حيث أشار المدير التنفيذي لضرورة الإهتمام بالطب الوقائي خاصة مع تدفق النازحين ودخول فصل الخريف الذي يتزامن مع فترات الإنتشار السريع للأوبئة .

من جانبها أوضحت وهاد حاج النور مدير إدارة الشئون الصحية بالإنابة أن إصحاح البيئة ومكافحة الناقل من أهم البرامج في المرحلة المقبلة لخصوصية فصل الخريف بجانب الأجهزة والأدوات الطبية وزيادة الواح الطاقة الشمسية بجانب وضع آلية للمحرقة للتخلص من النفايات الطبية بصورة صحيحة ، مشيرة لتوقف العمل بوحدة العناية المكثفة بمستشفى الدبة نسبة لنقص الأوكسجين .