الجزيرة.. الذين أرسوا دعائم الخدمة المدنية هم خبراء اليوم

قال الأستاذ مرتضى البيلي أمين عام حكومة ولاية الجزيرة لدى مخاطبته صباح السبت بقصر الضيافة بمدني الإحتفال الذي أقيم على شرف تكريم ووداع منسوبي الأمانة العامة الذين تقاعدوا للمعاش والذي جاء تحت شعار: (الذين أرسوا دعائم الخدمة المدنية هم خبراء اليوم) إن التكريم حق مستحق لكل عامل ترجل عن الخدمة.

ودعا الوزارات والمحليات للإستفادة من خبرات المعاشين في شتي المجالات وعبر عن إشادته بإسهامات المكرمين في وتفانيهم في خدمة وتطوير الأداء بالولاية.

من جانبه دعا الأستاذ سفيان سعيد مدير الشوؤن الإدارية بالأمانة العامة لحكومة ولاية الجزيرة لإستيعاب كوادر جدد لمعالجة الخلل في هرم الخدمة المدنية في ظل إستمرار نزول العديد من العاملين للمعاش دون إستيعاب كوادر جديدة لسد النقص والفراغ الوظيفي وتمنى رفع سن المعاش الى 70 عاماً وإيجاد رضا وظيفي والترغيب في الإلتحاق بالوظيفة .