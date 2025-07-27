عرمان .. جلوس الأطراف للوصول لوقف إطلاق نار إنساني فوري ينهي الكارثة

قال رئيس الحركة الشعبية_ التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان إن الطريق القصير للسلام في البلاد يتمثل في جلوس الأطراف للوصول لوقف إطلاق نار إنساني فوري ينهي الكارثة الإنسانية ويوفر الحماية للمدنيين ثم إنهاء الحرب بمخاطبة جذورها.

وأضاف عرمان في تغريدة على منصة إكس معلقا على تشكيل حكومة تأسيس “لأوّل مرّة منذ 1956يشهد السودان حكومتين في بلدٍ واحد يتنافسان على السلطة والموارد والشرعية ويعملان على إطالة أمد الحرب” وتابع “النموذج الليبي دمر دولة أهلنا في ليبيا ولن يكون أفضل حالا في السودان”.

الحدث_السوداني