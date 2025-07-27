منشقون يكشفون مشروع المليشيا المتمردة الهادف الى تدمير السودان

كشفت مجموعة منشقة عن ما يُعرف بالمجلس الاستشاري بمليشيا الدعم السريع المتمردة عن مخططات ومشروع للمليشيا المتمردة بهدف تدمير السودان .

وقالت “كنا حضورًا وشهودًا لكثير من المواقف والوقائع ورسم السياسات التي ظلت تنسجها المليشيا المتمردة وشركائها من بعض القوى السياسية والتي كانت تهدف بوضوح إلى تدمير السودان وتشريد شعبه وطمس هويته وتاريخه ونهب ثرواته.

وأوضحت المجموعة خلال منبر التنوير الأسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام والذي نظمته وكالة السودان للأنباء ببورتسودان اليوم، ان المليشيا استعانت بكل الوسائل لاستهداف الشعب السوداني ورموزه عبر حملات ممنهجة من الترهيب والاعتقال والاختفاء القسري .

فضلًا عن الاستعانة بوجود أجنبي عسكري، من مرتزقة ومدربين، في عمليات التدريب على الطائرات المسيرة وتقنيات القتال، بدعم مباشر من جهات أجنبية لا تريد الخير لهذا البلد.

وقالت المجموعة انها تخاطب المواطنين والعالم اليوم وهي تتحرر من عباءة الزيف والخداع التي ظلت ترتديها المليشيا وحلفائها باسم الوطن، مبينة انها تضع بين أيدي المواطنين الحقيقة المجردة، مؤكدين انهم لن يصمتوا عنها بعد اليوم.

سونا