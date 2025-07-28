“غابة العجائب”.. تجربة ساحرة تستحضر الطبيعة في قلب موسم جدة 2025

أطلق موسم جدة 2025 واحدة من أبرز مفاجآته لهذا العام، عبر تدشين منطقة “غابة العجائب”، التي تمثل وجهة ترفيهية مغلقة ومكيفة مستوحاة من روعة الطبيعة وجمال الغابات الغامضة، لتضيف بُعدًا جديدًا لتجارب الموسم وتمنح الزوار رحلة تفاعلية استثنائية.

وتأخذ “غابة العجائب” زوارها في مغامرة مشوقة داخل عالمٍ ينبض بالحياة، من خلال مجموعة من العروض الحية والتجارب العائلية الممتعة، وسط أجواء آمنة ومتكاملة تناسب جميع الأعمار. وتضم المنطقة عددًا من المساحات الترفيهية المتخصصة مثل: كهف الزواحف، حديقة الغزلان، تجربة المزرعة، حديقة الطيور، لاونج القطط، تجربة السلاحف، الليمور، الميركات، بالإضافة إلى لوكا لاند والحديقة السرية التي تحتضن الحيوانات النادرة.

كما تقدم “غابة العجائب” برامج ترفيهية متكاملة تشمل: مسرح العروض، ورش عمل، أنشطة فنية، جلسات تفاعلية، مناطق لإطعام الحيوانات وتبنيها، مسبح الكور، تجربة المشتل، وألعاب المهارة، إلى جانب مرافق تسوق ومطاعم مصممة لتعزز من متعة التجربة العائلية.

وتأتي هذه المنطقة امتدادًا لرؤية موسم جدة في تقديم محتوى ترفيهي بمعايير عالمية، يعكس التنوع الثقافي والترفيهي، ويستهدف جميع أفراد الأسرة في بيئة جاذبة تواكب تطلعات الزوار، وتُعزز مكانة جدة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة.

جريدة الرياض