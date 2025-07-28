دنيا سمير غانم تقدم دويتو مع أحمد سعد للمرّة الأولى

نشرت النجمة دنيا سمير غانم على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” برومو أغنية “أشرار”، التي تجمعها للمرة الأولى بالنجم أحمد سعد، ومن المقرر طرحها يوم 27 تموز “يوليو” الجاري.

وتعد أغنية “أشرار” هي الأغنية الدعائية لأحدث أفلام دنيا “روكي الغلابة”، المقرر طرحه في السينمات يوم 30 تموز (يوليو) الجاري، وكشف برومو الأغنية ظهور عدد من النجوم والفنانين، ومنهم محمد ممدوح، وأحمد الفيشاوي.

دنيا سمير غانم وأبطال “روكي الغلابة”

يشارك في بطولة فيلم “روكي الغلابة” الى جانب دنيا سمير غانم كل من: محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، الى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إيمي سمير غانم، كايلا رامي رضوان ابنة دنيا سمير غانم، أحمد سعد، أوس أوس، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي.

وتقدم دنيا خلال أحداث العمل، شخصية تسمى روكي الغلابة، وهي لاعبة ملاكمة والبودي غارد الخاص بالفنان محمد ممدوح، كما يظهر أيضًا محمد رضوان بشخصية مدرب الملاكمة الخاص بدنيا سمير غانم.

كانت دنيا سمير غانم قد فاجأت جمهورها في جدّة، خلال افتتاح عرض مسرحيتها الجديدة “مكسّرة الدنيا”، بدخول استثنائي ومشهد غير تقليدي أثار الدهشة والإعجاب بين الحاضرين.

ودخلت دنيا الى المسرح بعربة “غولف”، وهو ما تفاعل معه الجمهور بحماسة، حيث استقبلها بالتصفيق الحار والضحك، ما أضفى أجواء من المرح على العرض المسرحي منذ لحظاته الأولى.

ونشرت دنيا عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” فيديو للمشهد الذي تفاعل معه متابعوها بشكل كبير.

ومنذ انطلاق عروض “مكسّرة الدنيا”، تحقق المسرحية نجاحاً جماهيرياً واسعاً، حيث رُفعت لافتة “كامل العدد” في أغلب ليالي العرض، ويأتي هذا الإقبال اللافت نتيجة المزج بين الكوميديا الاجتماعية والدراما الخفيفة، ما جعلها تستقطب الجمهور من مختلف الفئات العمرية.

قصة مسرحية “مكسرة الدنيا” لدنيا سمير غانم

وتدور أحداث المسرحية حول “حلويات”، قائدة السيرك القديم في المدينة الصغيرة، والتي تجسّدها دنيا سمير غانم. وتواجه الشخصية تحدّياً مصيرياً لإنقاذ السيرك من الهدم، من خلال تقديم عرض أخير يضمن له البقاء، وسط صراع إنساني وكوميدي يجمع بين المشاعر والضحك.

ويعكس العمل المسرحي عدداً من المواقف اليومية التي يعيشها الناس، بأسلوب ساخر وخفيف، ما يتيح للجمهور رؤية نفسه في تفاصيل الشخصيات والمواقف المعروضة، ويمنح العرض طابعاً واقعياً وقريباً من الجمهور.

ويشارك دنيا سمير غانم في بطولة مسرحية “مكسّرة الدنيا” نخبة من نجوم الكوميديا والمسرح، أبرزهم: محمد ثروت، كريم عفيفي، سامي مغاوري، مريم محمود الجندي، صلاح الدالي، وعبدالرحمن حسن، وهي من إخراج أحمد الجندي.

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