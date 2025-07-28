رانيا يوسف تحيي أولى حفلاتها للرقص الشرقي في أبو ظبي

فاجأت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بالإعلان عن إحيائها أول حفل راقص لها ، والذي يقام مساء اليوم (الأحد) في أبو ظبي، وذلك بعد إعلانها افتتاح مدرسة لتعليم الرقص الشرقي للسيدات.

ويشهد الحفل فعاليات ثقافية وفنية بحضور عدد من النجوم ومحبي الرقص الشرقي، وتقدم رانيا عرضًا استعراضيًا خاصًا.

وكانت الشركة المنظمة للحفل قد أعلنت، عن تفاصيل الحفل، حيث سيكون الحضور خاصًا بالسيدات فقط، ليكون الأول من نوعه.

رانيا يوسف تفتتح مدرسة للرقص الشرقي

كانت رانيا يوسف قد أعلنت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مشاركتها في أكبر حدث للرقص الشرقي، سوف يُقام في مدينة الريم بأبو ظبي، وتشارك فيه الراقصتان جوهرة وجورجينا.

ونشرت رانيا فيديو ترويجياً للحدث مصحوباً بأغنية “اليوم الحلو” لأحمد سعد، وعلّقت عليه قائلةً: “بنات أبوظبي جهزن نفسكن لـ ليلة ما تنسى، أكبر حدث للرقص الشرقي بيكون عندنا فـ ريم مول نحتفل معاكم بـ الافتتاح التجريبي لـ استوديو Tabla by Rania”.

يُذكر أن رانيا يوسف شاركت في الموسم الرمضاني الماضي ببطولة ثلاثة أعمال وهي: مسلسل “أهل الخطايا”، مع الفنانين: جمال سليمان، سوسن بدر، أحمد فهيم، إسلام جمال، أشرف زكي، فرح الزاهد، محمود السراج…، وهو من تأليف أحمد أنور وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداثه حول عالم السحر والجنّ، وكيف يسيطر هذا العالم الغامض على عقول الكثيرين منا ليُستخدم في تحقيق مصالح ومنافع شخصية، وذلك من خلال قصة “ضرغام” الذي يتصدى لكل هذا مستعيناً بإيمانه القوي.

كما شاركت في بطولة مسلسل “جريمة منتصف الليل” مع كلٍ من: أحمد عبد العزيز، ملك قورة، صلاح عبد الله، عفاف شعيب، محمد عز، إلهام عبد البديع، حسني شتا، محمد مهران…، وهو تأليف محمد الغيطي وإخراج عصام شعبان، وتدور أحداثه حول جريمة قتل طالبتين جامعيتين في منزل إحداهما في وقت متأخّر من الليل، ثم تحوم الشبهات حول إحدى صديقاتهما، لكن عندما تبدأ التحقيقات يدخل أشخاص آخرون دائرة الاتهام، بينما تُكتشف خفايا وأسرار غامضة.

أما المسلسل الثالث فكان “نص الشعب اسمه محمد”، ويتكون من 15 حلقة ويضم نخبة من النجوم، منهم عصام عمر، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، وألفت إمام، العمل من تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي.

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