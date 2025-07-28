مفوض العون الانساني بالشمالية يشيد بنجاح مشروعات منظمة اليونيسيف

وأكد المفوض لدى لقائه بمكتبه الأحد وفد المنظمة على ضرورة تعميم برامج التدريب وتوسيع العمل في رفع قدرات الكوادر العاملة في الحقل الطوعي والإنساني وإشراك شركاء المفوضية ذات العلاقة بالتخطيط الاستراتيجي والتخطيط والمشروعات في مجالات الصحة والتعليم والاعمال الانسانية بشكل عام.