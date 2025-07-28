سياسية

مفوض العون الانساني بالشمالية يشيد بنجاح مشروعات منظمة اليونيسيف

2025/07/28
مفوضية العون الإنساني e1696234596966
اشاد مفوض مفوضية العون الانساني بالولاية الشمالية دكتور عبد الرحمن علي خيري بنجاح مشروعات منظمة اليونيسيف بالولاية وعلى رأسها مشروع ثبات والمشروعات الأخرى المتعلقة بقطاعات الصحة والتعليم والحماية وسبل كسب العيش والمياه .
وأكد المفوض لدى لقائه بمكتبه الأحد وفد المنظمة على ضرورة تعميم برامج التدريب وتوسيع العمل في رفع قدرات الكوادر العاملة في الحقل الطوعي والإنساني وإشراك شركاء المفوضية ذات العلاقة بالتخطيط الاستراتيجي والتخطيط والمشروعات في مجالات الصحة والتعليم والاعمال الانسانية بشكل عام.
وجدد وفد منظمة اليونسيف مواصلة التدخلات الإنسانية خاصة مايلي مشروع ثبات صمود سابقا في شقه الخدمي وتعزيز مقدرات المجتمع والثبات أمام التغيرات والطوارئ.
سونا

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2025/07/28