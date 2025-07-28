السفير أنس الطيب الجيلاني يلتقي مستشار الرئيس الأذربيجاني للشئون الخارجية

التقى السفير أنس الطيب الجيلاني، سفير السودان لدى اذربيجان اليوم بالسيد حكمت حاجيوف ، مستشار الرئيس الأذربيجاني للشئون الخارجية، حيث بحث اللقاء مسيرة العلاقات الدبلوماسية وآفاق التعاون والتنسيق بين البلدين في كافة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك .

وقدم السفير انس تنويرا شاملا لتطورات الأوضاع في السودان والانتصارات التي حققتها القوات المسلحة، كما قدم أحاطة عن التطورات السياسية بتشكيل الحكومة المدنية برئاسة الدكتور كامل ادريس.

وأشاد السفير بالنجاحات الدبلوماسية التي حققتها أذربيجان برئاستها لحركة عدم الانحياز في السنوات الماضية واحتضانها لقمة المناخ (Cop 29) وتنظيمها المرتقب للقمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي العام القادم .

من جهته اكد السيد حكمت حاجيوف حرص الحكومة الآذرية على تمتين اواصر الصداقة والتعاون بين البلدين وأن لقاء الرئيسين في إبريل الماضي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي أعطى العلاقات زخما جديدا .