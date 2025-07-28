“النازحين واللاجئين”.. نوارة تترأس جلسة مجلس وزراء حكومة ولاية القضارف

ترأست عضو مجلس السيادة دكتورة نوارة أبو محمد محمد طاهر، الأحد، بقاعة أمانة الحكومة بالقضارف اجتماع مجلس وزراء حكومة القضارف بحضور والي الولاية والمدراء العامين للوزارت.

وإطّلعت سيادتها على مجمل الأوضاع بولاية القضارف والتحديات التي تواجه تنفيذ خطط وبرامج الوزارات وأداء الحكومة.

وتعهدت سيادتها بالعمل على متابعة التقارير المقدمة من الوزرات مشدّدة على ضرورة الاهتمام بالتعليم وتحسين أوضاع المعلمين فضلا عن قضايا المياة والصحة والزراعة.

وناقش الاجتماع قضايا التعليم وتدهور البيئة المدرسية والكتاب المدرسي ونقص الإجلاس والمعلمين بجانب قضية الثروة والسلطة وأهمية إيجاد حلول جذرية ومرضية.

وتطرق الاجتماع لقضية النازحين واللاجئين الذين وفدوا للولاية وجهود الولاية في تقديم الدعم اللازم لتحسين الأوضاع الإنسانية وتوفير الاحتياجات الضرورية.

من جانبه أوضح الأستاذ الفاتح الصافي مدير عام وزارة التربية والتعليم الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الاجتماع ناقش جملة من الموضوعات المهمة على رأسها تقارير أداء الوزارات والتحديات التى تعترض سير العمل فضلا عن الحلول الجذرية المقترحة لمشكلة مياه القضارف.