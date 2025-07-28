مجلس تنظيم مهنة القانون يعلن بدء التسجيل لأمتحانات المعادلة دورة اكتوبر

أعلن سكرتير مجلس تنظيم مهنة القانون (المعادلة) مولانا إيهاب بشرى عن فتح باب التقديم لأمتحانات تنظيم مهنة القانون دورة أكتوبر 2025م (أساس ، ملاحق) اعتباراً من 3 أغسطس 2025م حتي 15 أغسطس 2025م بمقر المجلس بولاية نهر النيل – مدينة الدامر ورئاسة الادارات القانونية بالولايات الآتية: الولاية الشمالية، البحر الاحمر، القضارف ، كسلا، الجزيرة، سنار، الخرطوم وولاية النيل الأبيض .