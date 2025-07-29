سياسية

سلمى المبارك تلتقي أعضاء المكتب التنفيذي لمسار الوسط بولاية سنار برئاسة هجو

2025/07/29
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التقت عضو مجلس السيادة الانتقالي د. سلمى عبدالجبار المبارك بأعضاء المكتب التنفيذي لمسار الوسط بولاية سنار برئاسة هجو الإمام الجمالي، بقصر الضيافة بسنجة.
وبحث اللقاء تداعيات الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية والجهود المبذولة لتوفير الخدمات والاحتياجات الضرورية للمواطنين، والأضرار التي لحقت بمصالح المواطنين بالولاية، علاوة على دور التنظيمات المختلفة في دفع جهود الحكومة وإسنادها لتجاوز التحديات الماثلة.
من جانبهم، عبر أعضاء المكتب التنفيذي لمسار الوسط عن تقديرهم لعضو مجلس السيادة لاتاحتها فرصة الاستماع إلى قضايا الولاية ومقابلة القطاعات المجتمعية والأهلية تقديراً لدورهم في معركة الكرامة واستقرار الولاية وضمان وحدة وتماسك مجتمعها، مشيرين إلى أن مسار الوسط يمثل أحد الأذرع والآليات المساعدة في حل جميع المشاكل التي خلفتها الحرب ونبذ الصراعات القبلية والجهوية ورتق النسيج الاجتماعي وتقوية عرى التعايش والسلم المجتمعي.
سونا

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