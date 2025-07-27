محلية بحري: صيانة مصرف نصر الدين ومسجد بحري العتيق

قام المدير التنفيذي للمحلية، الأستاذ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن، بزيارة تفقدية إلى مصرف نصر الدين لمتابعة أعمال الصيانة والتأهيل الجارية. وذلك في إطار جهود محلية بحري وحكومة ولاية الخرطوم لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأكد المدير التنفيذي خلال الزيارة على ضرورة تكثيف وتيرة العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن المحلية تعمل وفق خطة طوارئ لتأمين الأحياء من تجمعات المياه والمخاطر البيئية المصاحبة لها، كما أشاد بجهود الفرق الفنية، وحث المواطنين على التعاون مع السلطات المحلية بالمحافظة على نظافة المصارف وعدم إلقاء المخلفات فيها.

وفي سياق متصل، زار المدير التنفيذي مسجد بحري العتيق، أحد أقدم المساجد في المحلية يرافقه الاستاذ سنوسي سليمان العبد مدير ادارة المبادرات المجتمعية، للوقوف على أوضاعه واحتياجاته فيما يخص الصيانة والدعم. واطلع على الحالة العامة للمبنى ومرافقه، موجهاً الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين البيئة الداخلية والخارجية للمسجد.

وأكد عبدالرحمن، أن محلية بحري تولي دور العبادة اهتمامًا خاصًا، وتسعى لتطوير خدماتها باعتبارها مراكز للعبادة والتواصل المجتمعي، مشيدًا بدور المصلين في الحفاظ على الطابع الروحي والتاريخي للمسجد.