تكوين مجلس الجالية السودانية في مصر

أعلن جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج عن تكوين المجلس الأعلى للجالية السودانية بمصر وذلك في إطار خطة الجهاز الرامية إلى إعادة ترتيب الوجود السوداني بالخارج بما يتسق ومتطلبات المرحلة وتحقيق أهداف الدولة في توحيد لحمة السودانيين بالخارج لخدمة الوطن والمواطن السوداني بدول المهجر ودعم معركة الكرامة ونصرة القوات المسلحة

تكون المكتب التنفيذي من ( 25) عضوا ( خمسة وعشرين عضوا ) مع التركيز على البرامج خاصة الشبابية والرياضية وقضايا المرأة والطفل لتكون بذلك جالية برامج وليست جالية هياكل .