سياسية

تكوين مجلس الجالية السودانية في مصر

2025/07/28
2017 8 7 22 45 5 731

أعلن جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج عن تكوين المجلس الأعلى للجالية السودانية بمصر وذلك في إطار خطة الجهاز الرامية إلى إعادة ترتيب الوجود السوداني بالخارج بما يتسق ومتطلبات المرحلة وتحقيق أهداف الدولة في توحيد لحمة السودانيين بالخارج لخدمة الوطن والمواطن السوداني بدول المهجر ودعم معركة الكرامة ونصرة القوات المسلحة
تكون المكتب التنفيذي من ( 25) عضوا ( خمسة وعشرين عضوا ) مع التركيز على البرامج خاصة الشبابية والرياضية وقضايا المرأة والطفل لتكون بذلك جالية برامج وليست جالية هياكل .

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2025/07/28