40 طناً من المساعدات على متن طائرة إغاثية كويتية إلى السودان

أقلعت طائرة اغاثية كويتية متجهة إلى مطار بورتسودان الدولي من قاعدة عبدالله المبارك الجوية وعلى متنها 40 طنا من المواد المتنوعة استكمالا لحملة “الكويت بجانبكم” وبتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتية وبالتعاون بين وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية لدعم الفئات الأكثر احتياجا في السودان.وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر السفير المتقاعد م.خالد المغامس لـ “كونا” قبيل الإقلاع ان الطائرة تضم مواد غذائية وايوائية ووسائل نقل منها خمسة أطنان من القمح انتاج “محمية الجيش الكويتي”.وأضاف المغامس أن ارسال هذه الطائرة يأتي انطلاقا من حرص الكويت على المشاركة الفعالة في الجهود الإنسانية لدعم الاشقاء في السودان نظرا لما يمرون به من معاناة، موضحا أن الجمعية تعمل بتنسيق مباشر مع “الهلال الأحمر” السوداني لتسليم المساعدات والإشراف على توزيعها.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وتجسيدا للدور الإنساني الريادي الذي تضطلع به الكويت في إغاثة المتضررين من الكوارث والأزمات معربا عن شكره لوزارات الشؤون والخارجية والدفاع والمانحيين على الاسهام الفاعل في تنفيذ المهمة الإنسانية التي تعكس التزام البلاد بدعم الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المحن والأزمات.

وأكد أن الكويت وبتوجيهات سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ستواصل دعمها الإغاثي والإيوائي للأشقاء السودانيين.

الأنباء الكويتية