نسرين طافش تستعد لإطلاق «روقان»

أعلنت الفنانة نسرين طافش عن إطلاق أغنيتها «روقان» خلال الأربعاء المقبل واصفة الأغنية بأنها صيفية وتحمل دعوة للفرح، وكتبت على صفحتها الشخصية في «الانستغرام»: «استنوا فيديو كليب أغنيتي الجديدة (روقان) على يوتيوب وجميع منصات الاستماع، وهي من إخراج حسام الحسيني، رؤية وتوزيع محمود الشاعري، كلمات محمد الغنيمي، ألحان مصطفى حنفي».

يذكر ان الفنانة طافش سبق لها تجارب غنائية، إذ قدمت أغنيتها الأولى عام 2017 بعنوان «متغير علي» كلمات وألحان إياد الريماوي، توزيع جان ماري رياشي، وأخرج الكليب حينها المخرج سعيد الماروق، تبعتها بأغنية «1 2 3 حبيبي» وقدمتها بالجزائرية والفرنسية، وهي من كلمات سمير المجاري وألحان جان صليبا.

الأنباء الكويتية