«ازداد الألم وتعاظم الحزن».. لميس الحديدي تعلق على حضور فيروز جنازة زياد الرحباني

علقت الإعلامية لميس الحديدي على حضور الفنانة الكبيرة فيروز تشييع جثمان نجلها الموسيقار الراحل زياد الرحباني، وذلك بعد توقعات الكثير بعدم حضورها، تشييع الجثمان صباح اليوم الإثنين وشهد حضور مئات المشيعين من الجمهور وأفراد العائلة والأصدقاء والزملاء، إلى جانب عدد كبير من محبيه.

وكتبت لميس الحديدي عبر حسابها على «فيس بوك»: «يا ريتك ما تروح.. يا ريتك بتبقى تبقى عطول.. هكذا ظهرت الأم الثكلى فيروز مودعه ابنها زياد الرحباني. لم يتوقع كثيرون أن تحضر.. لكنها اصرت أن تكون في الوداع الأخير ..ليزداد الألم ألمًا ويتعاظم الحزن عليها وعليه ..فقطعه من قلب لبنان رحلت ..وقطعه من قلب لبنان موجوعه على الأم الحزينة».

واستقبلت الفنانة الكبيرة فيروز عزاء نجلها الموسيقار الراحل زياد الرحباني في كنيسة رقاد السيدة، في بلدة المحيدثة بكفيا، وذلك بعد مشاركتها في تشييع جثمانه بحضور ئات المشيعين من الجمهور وأقارب وزملاء ومحبي الراحل.

ظهرت فيروز خلال استقبالها عزاء نجلها الراحل وهي في حالة من الحزن العميق والصدمة، إذ اكتفت بالإيماء برأسها دون القدرة على الوقوف، بينما توافد المعزون لتقديم واجب العزاء.

المصري اليوم