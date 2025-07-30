«الرئيس مبارك كان معجب به».. يوسف معاطي يكشف أسرار وكواليس فيلم «طباخ الريس»

كشف الكاتب والمؤلف يوسف معاطي لأول مرة إن فكرة فيلم «طباخ الريس» جاءت من أنه كان يجلس في إحدى المناطق في المهندسين وشاهد رجل وتحدث معه حتى علم أنه «طباخ الرئيس مبارك»، ودارت بينهما العديد من اللقاءات، ومن هنا كانت فكرة الفيلم.

وأضاف خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس أنه لم يتم الموافقة على الفيلم والرقابة اعترضت وأكثر من كان معجبًا وموافق على الفيلم هو «الرئيس مبارك».

وهناك مشهد عندما قام الرئيس مبارك بمتابعة الثروة الحيوانية ومقولته له «إن البهيمة الغريبة عندما تروح مكان جديد لا تأكل لمدة يومين، وكان مندهش جدا لان هذا الكلام حدث على أرض الواقع وكيف علمته أنا»، وأيضًا مشهد الرئيس عندما أتى بالوزراء وكانوا يأكلوا وقال لهم: «عيشوا كما يعيش الشعب» وكان يحب هذا المشهد ومعجب به.

وفيلم طباخ الرئيس ظل لمدة أكثر من 17 عام، وبه بعض الجمل ما زالت عايشة حتى الآن، والفيلم حقق نجاحًا كبيرًا، وكانت فكرة جديدة وتم تدريسه بإيطاليا.

وتابع أن الفنان عادل إمام هو من كان سيقوم بدور الرئيس مبارك، وقال له إن بطل الفيلم هو طباخ الرئيس، بينما قدم الشخصية الفنان خالد زكي وكان رائع جدًا، كما قدم بعدها شخصية وزير الداخلية بمسلسل «صاحب السعادة».

وعن ترشيح الفنان طلعت زكريا لشخصية بطل الفيلم وطباخ الرئيس أجاب: «كان يشبه الطباخ الحقيقي، وأنا اشتغلت معه كثيرًا».

المصري اليوم