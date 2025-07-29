قوات الدفاع المدني تنظم حملة كبري لاصحاح البيئة وإزالة المخلفات والانقاض بالخرطوم2

نظمت قيادة قوات الدفاع المدني حملة كبري لإصحاح البيئة وإزالة الأنقاض والمخلفات وفتح الطرق بقيادة الفريق شرطة حقوقي د/عثمان عطا مصطفي المدير العام لقوات الدفاع المدني.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الحملة إستهدفت منطقة الخرطوم 2 بنظافة الطرق والميادين ومجاري الخريف وإزالة الحشائش وتجمعات القمامة بجانب إزالة كافة المخلفات بكبري المسلمية والذي تعهد مدير قوات الدفاع المدني بالتكفل بصيانته وتأهيله ليكون صالحا أمام حركة السير

يذكر أن قوات الدفاع تمكنت سابقا من إزالة كافة مخلفات الحرب من المتفجرات والمقذوفات غير المتفجرة والمركبات التي تعرضت للتدمير بسبب الحرب بالمنطقة.

المكتب الصحفي للشرطة