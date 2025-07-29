مدير الإدارة العامة لتأمين التعدين يلتقي وزير المعادن والوزير يوكد علي أهمية الادارة في الحفاظ علي ثروات البلاد

التقي اللواء شرطة /سر الختم موسي مدير الإدارة العامة لتأمين التعدين بالسيد نور الدائم محمد أحمد طه وزير المعادن مقدما له التهنئه بمناسبة نيله تقة رئيس مجلس الوزراء وتعينه وزيرا للمعادن مقدما له شرحا مفصلا عن مهام وواجبات الإدارة العامة لتأمين التعدين والجهود الكبيرة التي تبذلها القوات في تأمين منشآت التعدين المختلفة وحماية العاملين فيها من جانبه أبدى وزير التعدين تفهمه لمهام الإدارة وواجباتها وأهميتها الإستراتيجية في الحفاظ علي مقدرات البلاد وثرواتها الوطنية ووعد بتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من آداء مهامها بكفاءة ومهنية عالية علي الوجه الأكمل موكدا أن الوزارة ستتبني خطة متكاملة لتطوير قدرات الأجهزة المعنية بمكافحة تهريب الذهب تهدف لزيادة إجمالي الناتج القومي من المنتج ومحاصرة التهريب لما له من أضرار علي الاقتصاد الوطني مؤكدا علي تبني إجازة اللائحة الخاصة بشرطة التعدين لما لها من أهمية قصوي في إستقرار القوة وتوفير البيئة المناسبة لها مما يساهم في تحقيق أهداف الإدارة وإنجاز المهام والواجبات

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الوزير وعد بزيارة ادارة التعدين في إطار جهود جولته التعريفية على الإدارات في القريب العاجل.

المكتب الصحفي للشرطة