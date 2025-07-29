سياسية
وزير الداخلية يلتقى معتمد معتمدية اللأجئين واللقاء يناقش قضايا اللأجئين بالبلاد
التقى الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية بمكتبه الاثنين السيد نزار التيجانى أحمد معتمد معتمدية اللأجئين لمناقشة قضايا الوجود الأجنبي واللأجئين.
معتمد اللأجئين اوضح في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن اللقاء ناقش قضايا الوجود الأجنبي غير المقنن واللأجئين بالبلاد ، والمشاكل والتعقيدات الموجودة بسبب هذا الوجود غير المقنن فى ظل الظروف التى تشهدها البلاد بسبب حرب المليشيا المتمردة ، مبينا أن الفترة القادمة ستشهد معالجة كل قضايا اللأجئين والوجود الأجنبي غير المقنن وفق خطط وبرامج تنظم وترتب هذا الوجود بجميع ولايات البلاد.
المكتب الصحفي للشرطة