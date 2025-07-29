وزير الداخلية يلتقى معتمد معتمدية اللأجئين واللقاء يناقش قضايا اللأجئين بالبلاد

معتمد اللأجئين اوضح في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن اللقاء ناقش قضايا الوجود الأجنبي غير المقنن واللأجئين بالبلاد ، والمشاكل والتعقيدات الموجودة بسبب هذا الوجود غير المقنن فى ظل الظروف التى تشهدها البلاد بسبب حرب المليشيا المتمردة ، مبينا أن الفترة القادمة ستشهد معالجة كل قضايا اللأجئين والوجود الأجنبي غير المقنن وفق خطط وبرامج تنظم وترتب هذا الوجود بجميع ولايات البلاد.

المكتب الصحفي للشرطة