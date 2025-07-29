نوارة تثمن دور المرأة وإسنادها للقوات المسلحة في معركة الكرامة

أكدت عضو مجلس السيادة د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، أن المرأة السودانية تمثل الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، بجانب دورها في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية وحفظ الهوية السودانية، وبناء الأسرة.

وثمنت سيادتها خلال مخاطبتها الاثنين اللقاء التنويرى بقيادات المرأة بولاية القضارف بحضور والي القضارف الفريق الركن محمد أحمد حسن، الأدوار الكبيرة التي قادتها المرأة في معركة الكرامة وإسناد القوات المسلحة، داعية إلى أهمية تعزيز الجهود لمحاربة العادات الضارة وحماية الشباب من خطر المخدرات.

ونوهت سيادتها إلى الدور الطليعي الذي ظلت تضطلع به المرأة بولاية القضارف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع.

من جانبه، أكد والي القضارف الفريق الركن محمد أحمد حسن، حرص حكومة الولاية على تسخير كافة الإمكانيات ودعم برامج ومشروعات المرأة بالولاية، منوها للدور الفاعل للمرأة في بناء الأسرة باعتبارها العمود الأساسي في المجتمع فضلاً عن إسنادها للقوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة والعزة.