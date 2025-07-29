سياسية
حاكم إقليم النيل الأزرق يشيد بدور الإدارة الأهلية في تعزيز الاستقرار
ثمن الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق دور الإدارة الأهلية في تعزيز مسيرة الإستقرار وتحقيق النهضة التنموية المنشودة ، مشيدا بمساهمات الإدارة الأهلية عامة والإدارة الإهلية بعمودية طيبة البليلاب في إسناد القوات المسلحة في حرب الكرامة .
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه الاثنين وفد عمودية منطقة طيبة البيليلاب بالريف الشمالي لمحافظة الروصيرص برئاسة العمدة دفع الله الشيخ فضل المولى .
ودعا الحاكم الوفد لتضافر الجهود ودعم عملية. الإستقرار الأمني والمجتمعي والوحدة والتماسك في ربوع الإقليم .
من جهته اعرب رئيس الوفد عن تقديرهم لجهود حاكم الإقليم في دعم القضايا التي تهم مواطني العمودية في المجالات الخدمية وقضايا الأمن والإستقرار بالعمودية ، موضحاً أن الوفد أعلن إستعدادهم لدعم برامج حكومة الإقليم في المجالات المختلفة .
سونا