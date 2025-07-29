حاكم إقليم النيل الأزرق يشيد بدور الإدارة الأهلية في تعزيز الاستقرار

ثمن الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق دور الإدارة الأهلية في تعزيز مسيرة الإستقرار وتحقيق النهضة التنموية المنشودة ، مشيدا بمساهمات الإدارة الأهلية عامة والإدارة الإهلية بعمودية طيبة البليلاب في إسناد القوات المسلحة في حرب الكرامة .

من جهته اعرب رئيس الوفد عن تقديرهم لجهود حاكم الإقليم في دعم القضايا التي تهم مواطني العمودية في المجالات الخدمية وقضايا الأمن والإستقرار بالعمودية ، موضحاً أن الوفد أعلن إستعدادهم لدعم برامج حكومة الإقليم في المجالات المختلفة .

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