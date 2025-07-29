نفرة كبرى لإعمار مستشفى الشعب بالخرطوم بدعم من ولاية نهر النيل

دشن والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الاثنين من داخل مستشفى الشعب الوثبة الأولى لأسناد ولاية نهر النيل لإعمار المؤسسات الصحية بولاية الخرطوم بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم والمدير العام لوزارة الصحة الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين تحت شعار (يد تقاتل ويد تعمر). بمشاركة واسعة من الهيئة الشبابية للإعمار والتعافي ولجنة الإسناد المدني والمرأة بالمقاومة الشعبية.

وامتدح والي الخرطوم جهود ولاية نهر النيل الداعم لولاية الخرطوم طيلة فترة الحرب وهي تقدم السند والدعم لمواطني الولاية من أجل تخفيف المعاناة والتي كان لها الأثر الطيب لدى مواطني الولاية مؤكدا أن الوثبة تأتي ضمن خطة ال (100) يوم التي أعلنت عنها حكومة الأمل لإدخال القطاعات الحية الي الخدمة ودعماً لجهود حكومة الخرطوم في تهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين إلى مناطقهم خاصة ان الولاية تشهد يومياً عودة تسعة الاف مواطن.

وكشف الوالي عن الجهود الجارية لضبط التفلتات الامنية والحد من الجريمة عبر خطة محكة وجاري تنفيذها بواسطة الأجهزة الأمنية.

كما أعلن والي الخرطوم عن دخول مستشفى الشعب الي الخدمة خلال شهر من الان بإعتبار من المستشفيات ذات التخصصات النادرة بالبلاد مشيراً إلى عودة المياه الى العديد من الأحياء السكنية بعد تشغيل المحطات النيلية والآبار وجاري العمل في استعادة الكهرباء مؤكداً تعافي الولاية قريباً بعد اكتمال منظومة الخدمات التي يحتاجها المواطن كما حيا والي الخرطوم دور الشباب في إعادة الإعمار وتطبيع الحياة المدنية .

من جانبه اكد المدير العام لوزارة الصحة بالخرطوم دكتور فتح الرحمن محمد الأمين تماسك النظام الصحي بالولاية خلال فترة الحرب وذلك بفضل الكوادر الطبية التي ظلت متواجدة في تقديم الخدمة رغم المهددات الأمنية مشيداً بجهود الحكومة الاتحادية والولاية لدعم أنشطة الوزارة لاستعادة الخدمات الطبية في معظم المستشفيات ذات التخصصات الدقيقة.

وكشف رئيس الهيئة الشبابية للإعمار والتعافي الوطني الأستاذ وليد كمال عن أهداف محتويات قافلة ولاية نهر النيل لدعم الخرطوم والتي تحتوي على (200) كشاف انارة يعمل بالطاقة الشمسية ومواد طلاء وادوات نظافة وزراعة بمشاركة من القطاعات الشباب والمرأة والمستنفرين كما أعلن عن توالي الوثبات حتى يكتمل إعمار ولاية الخرطوم.