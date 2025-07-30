وقاية النباتات بسنار تؤكد سعيها لتقليل أضرار الآفات للمحاصيل

أكد مدير الإدارة العامة للوقاية النباتات بولاية سنار الباشمهندس نور الدين داوؤد موسى سعي الإدارة للتقليل من الأضرار التى تتعرض لها المحاصيل من الاَفات.

واكد في تصريح لـ سونا مشاركتهم مع المقاومة الشعبية فى إزالة شجرة المسكيت وذلك لإزالة التشوهات بالإضافة لمشاركتهم فى حملة القضاء على وباء الكوليرا .

مشيدا بجهود المحلات التجارية والصيدليات بسنار لإستجابتهم السريعة فى توفير المبيدات حيث أرسل رسالة توعوية للمجتمع السناري فى التعامل بحذر مع حشرة تشارلي وهي خنفساء صغيرة. عند سحقها تفرز مادة سامة تعمل على حرق الجلد ويجب غسل المكان بالصابون ومقابلة الطبيب فوراً .