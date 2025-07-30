سياسية

وقاية النباتات بسنار تؤكد سعيها لتقليل أضرار الآفات للمحاصيل

2025/07/30
sinnarsudan
سنار
أكد مدير الإدارة العامة للوقاية النباتات بولاية سنار الباشمهندس نور الدين داوؤد موسى سعي الإدارة للتقليل من الأضرار التى تتعرض لها المحاصيل من الاَفات.
واكد في تصريح لـ سونا مشاركتهم مع المقاومة الشعبية فى إزالة شجرة المسكيت وذلك لإزالة التشوهات بالإضافة لمشاركتهم فى حملة القضاء على وباء الكوليرا .
مشيدا بجهود المحلات التجارية والصيدليات بسنار لإستجابتهم السريعة فى توفير المبيدات حيث أرسل رسالة توعوية للمجتمع السناري فى التعامل بحذر مع حشرة تشارلي وهي خنفساء صغيرة. عند سحقها تفرز مادة سامة تعمل على حرق الجلد ويجب غسل المكان بالصابون ومقابلة الطبيب فوراً .
داعياً المواطنين للمشاركة الفاعلة فى مكافحة النواقل بالتخلص من فضلات الطعام لتجنب هذه الحشرة وتجنب الأمراض المنقولة عبرها.
سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/07/30