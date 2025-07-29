يوسف عزت .. الأوضاع بقيام “سلطتين في السودان” وصلت إلى نقطة تقسيم البلاد

قال المستشار السابق لقائد الدعم السريع يوسف عزت ‏إن الأوضاع بقيام “سلطتين في السودان” وصلت إلى نقطة تقسيم البلاد وتمزيق جغرافيتها لصالح مشاريع تتناقض ومصالح السودانيين مشيرا إلى أنهم حذروا من ذلك منذ بدء الحرب.

وأضاف عزت في تغريدة على منصة إكس “وقف الحرب عبر التفاوض يتعقد بقيام سلطتين لا تمثل أياً منها مصالح ورغبات المواطنين وأي جهد يصب في اتجاه وقف الحرب يجب أن يستصحب عملية شاملة يسمع فيها صوت السودانيين في كافة مناطق الحرب وضمان تمثيل مصالحهم وهم من يحددون مستقبلهم مع ضرورة الدعم من المجتمع الدولي والإقليمي ووضع وحدة السودان وسلامة أراضيه كأولوية قصوى”.

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