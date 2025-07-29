الدقير .. تصريحات مناوي تمثل تطوراً إيجابياً في سياق البحث عن حل سياسي سلمي

قال القيادي بتحالف “صمود”، عمر الدقير، إن تصريحات مني أركو مناوي، بشأن استعداده للتواصل مع جميع الأطراف بما فيها قوات الدعم السريع وتحالف “صمود” تمثل تطوراً إيجابياً في سياق البحث عن حل سياسي سلمي للأزمة الراهنة.

وأعرب “الدقير” في منشور على “فيسبوك”، عن ترحيبه بتصريحات “مناوي”، مجدداً دعوته لقيادتي القوات المسلحة والدعم السريع للعودة إلى طاولة التفاوض، داعياً القوى المدنية إلى توحيد أصواتها المنادية بإيقاف الحرب، وتعزيز التواصل فيما بينها لابتدار عملية سياسية عبر “مائدة مستديرة” تقود لطي صفحة الحروب.

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