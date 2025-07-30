ثقافة وفنون

شاهد الصور.. مي عز الدين تخطف الأنظار بصورها من دون مكياج

2025/07/30
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خطفت النجمة مي عز الدين الأنظار في أحدث ظهور لها بصورة عفوية نشرتها عبر السوشيال ميديا.

ولفتت النجمة المصرية الأنظار بصورة عفوية لها التقطتها وهي تنام على السرير واستعرضت من خلالها جمالها الطبيعي من دون مكياج، وارتدت مي توب سوداء خفيفة وبدت بالشكل المحبّب الى قلبها من دون أي مكياج أو أحمر شفاه وبشكلها الطبيعي، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيها الذين تغزلوا بجمالها وبحضورها اللافت.

وفي جانب آخر، عبّرت مي عن اشتياقها لمشاهدة مسلسل “وتقابل حبيب” الذي شاركت في بطولته النجمة ياسمين عبد العزيز، وتم عرضه في موسم دراما رمضان 2025، حيث نشرت مقطعاً من العمل عبر خاصية “الستوريز” في “إنستغرام”، وعلّقت عليه بالقول:”وحشني المسلسل، والله لتفرج عليه لرابع مرة من النهاردة، بحبك يا سوسو”.

يُذكر أن مي عزالدين شاركت أخيراً في دراما رمضان 2025 بمسلسل “قلبي ومفتاحه”، وهو بطولة: آسر ياسين ومحمد دياب وسما إبراهيم وغادة طلعت وميس حمدان وغيرهم، ومن إخراج تامر محسن.

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مجلة لها

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