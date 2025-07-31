ماجدة الرومي تركع وتقبّل يدي السيدة فيروز في عزاء زياد الرحباني – فيديو

حرصت النجمة ماجدة الرومي على التواجد في كنيسة رقاد السيدة – المحيدثة في بكفيا، لتقديم واجب العزاء شخصياً إلى السيدة فيروز في رحيل ابنها الموسيقار زياد الرحباني.

وقدّمت السيدة ماجدة الرومي واجب العزاء الى عائلة الراحل ومحبّيه، وما إن رأت السيدة فيروز تقدمت منها بكل عفوية لتنحني وتركع أمام قدميها وتقبّل يديها وهي تبكي بحرقة والألم يعتصر قلبها، في محاولة منها لمواساة السيدة فيروز في مصابها الأليم… فسارعت ريما الرحباني ومَن حولها إلى مساعدة “الماجدة” على الوقوف، وهي التي لم تجد طريقة أفضل لمواساة ودعم السيدة فيروز في رحيل ابنها.

وحاولت ماجدة الرومي بطريقتها العاطفية دعم السيدة فيروز التي بدت مصدومة بعد ركوعها ومرتبكة، وفي حالة حزن شديد وهي تتلقى العزاء بنجلها وتودّعه الى مثواه الأخير.

وحضرت السيدة فيروز منذ الصباح مع ابنتها ريما إلى الكنيسة لإلقاء النظرة الأخيرة على نجلها، ولاستقبال المعزّين من كبار الشخصيات السياسية والفنية والإعلامية، حيث حضر رئيس الوزراء نواف سلام والنجوم: كارمن لبس، ماجدة الرومي، جوليا بطرس، مارسيل خليفة، طارق تميم، راغب علامة، نجوى كرم وكارول سماحة.

ورحل الموسيقار والمسرحي اللبناني زياد الرحباني السبت الماضي عن عمر ناهز 69 عاماً، تاركاً وراءه إرثاً فنياً كبيراً ومسيرة حافلة بالأغاني والمسرحيات والألحان المميزة في الوطن العربي.

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