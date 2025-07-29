مناوي عقب لقاء “كلمي”: التركيز على الرغبة في إنهاء الحرب

كتب حاكم إقليم دارفور “مني أركو مناوي”:

جانب من لقائنا مع رئيس مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في السودان السيد كلمي محمد و كبيرة مسؤولي الشؤون السياسية السيدة مانيشا أغالاواتا ، والمسؤولة عن الشؤون السياسية والمساعدة الخاصة للمبعوث السيدة نايله حجار يهدف اللقاء إلى التواصل مع الأطراف الرئيسية المعنية على الأرض مع التركيز على الرغبة في إنهاء الحرب واستكشاف الطرق العملية لتحسين الوضع الراهن في السودان كما تناولنا الوضع الإنساني في السودان ، خاصة في مدينة الفاشر.

رصد وتحرير – “النيلين”