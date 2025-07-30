لجنة ضبط الوجود الأجنبي بجنوب كردفان تعقد اجتماعا بسلاطين جنوب السودان

عقدت لجنة ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية بجنوب كردفان اجتماعا مشتركا بمقار امانة الحكومة بكادقلي برئاسة الاستاذ ابراهيم حمدين كوكو امين عام الحكومة .

وذلك بهدف حصر وتحديد مواقع الوجود الأجنبي بمحافظة كادقلي الكبرى والريف الشرقي.

واكد الاستاذ ابراهيم حمدين في تصريح صحفي عقب الاجتماع، بان الاجتماع امن على كل الإجراءات والخطة الموضوعة التي رسمتها اللجنة.

وقال ان قادة وسلاطين وشيوخ دولة جنوب السودان التزموا باحضار منسوبيهم بالموقع الذي حددته اللجنة داخل مدينة كادقلي لإكمال اجراءات الحصر والتسجيل مبديا اعجابه بتفهم الأشقاء من دولة جنوب السودان على تقبلهم للاجراءات السلسلة التي اتبعتها حكومة الولاية.

من جانبه أوضح العميد شرطة سيف الإسلام فضل علي مدير دائرة الجنايات و الشؤون العامة مقرر اللجنة بانهم اجتمعوا بقادة وشيوخ وسلاطين دولة جنوب السودان بكادقلي والبالغ عددهم (3600) لاجئي مؤكدا بان اجراءات التسجيل والحصر تبدأ فى الخامس من شهر أغسطس وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمركز الشباب كادقلي ومنها تنتقل اللجنة الى محافظة الريف الشرقي.

وقال ان الغرض من الاجتماع حصر وتسجيل الوجود الأجنبي بكادقلي حسب مواقعهم ومعرفة اماكنهم.