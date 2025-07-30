نهر النيل تعلن عن ترتيبات جديدة في المؤسسات الصحية

اعلن والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد عن إتجاه حكومة الولاية الى ترتيبات جديدة في المؤسسات الصحية في كل الولاية لتكون في أفضل حالتها لتقديم خدمات جيدة للمرضى وتوفير كل المعينات اللازمة والمساعدة للكوادر البشرية العاملة في تلك المؤسسات الصحية.

واضاف والي نهر النيل لدى لقائه الثلاثاء بامانة الحكومة وفدا من منطقة شيري محلية البحيرة بقيادة المدير التنفيذي للمحلية مأمون شعرابي بحضور وزير الصحة بولاية نهر النيل الدكتورة ماجدة عبد الله ،اضاف ان الصحة في مقدمة اولويات العمل في المحاور الستة التي حددتها الولاية وهي الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والطرق والزراعة.