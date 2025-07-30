سياسية
المدير الطبي لمستشفي الشرفة بركات تناشد بمعالجة مشكلة الكهرباء
شدد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة على تأهيل وصيانة مستشفيات الشهيد عبد الإله خوجلي بالشرفه بركات والمهندس محمد أحمد بدلوت البحر ومستشفى الشرفه بركات بمحلية شرق الجزيرة .
وأعلن لدى تفقده للمستشفيات دعمه لإستعادة عملها على مدار ساعات اليوم، مشيداً بالجهد الشعبي لأبناء الولاية بالداخل والخارج في دعم مشاريع التعليم والصحة .
من جانبه جدد الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة الوزير المفوض إلتزام وزارته بتوفير معينات العمل والكوادر وتهيئة بيئة العمل .
فيما أكد المهندس أبو بكر عبد الله مدير عام وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة الوزير المفوض أن أولويات وزارته معالجة مشاكل الكهرباء والمياه بالمستشفيات والمراكز الصحية .
وناشدت الدكتورة صفاء يحي يوسف المدير الطبي لمستشفي الشرفة بركات بمعالجة مشكلة الكهرباء وتهيئة قسم الأسنان وتوفير أجهزة بخار وجهاز مراقبة العمليات الحيوية وأجهزة شفط السوائل وتوفير السرائر والمراتب الطبية .
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