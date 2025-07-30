منظمة صدقات الخيرية تدشن حملات العودة الى التعليم بالولاية الشمالية

دشنت منظمة صدقات الخيرية بالولاية الشمالية، الثلاثاء، بمدرسة الديم الابتدائية بنين بدنقلا حملات العودة الى التعليم ذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالشمالية بتمويل من منظمة اليونيسف ضمن مشروع مساحات التعليم الآمنة .

وأكد المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية الاستاذ التجاني إبراهيم لدى مخاطبته اللقاء الذي أقيم بهذه المناسبة أن منظمة صدقات الخيرية أوفت بما وعدت به وجعلت المستحيل ممكنا والمواصلة في إنجازاتها في مشروع العودة للتعليم وقدم شكره لكل المنظمات العاملة في قطاع التعليم.

من جانبه إمتدح المدير التنفيذي لمحلية دنقلا دكتور مكاوي الخير الوقيع مجهودات مدارس الديم وتفوقها المستمر مستعرضا تدخلات منظمة صدقات فى قطاع التعليم عبر 11 مدرسة بالمحلية فى تحسين البيئة المدرسية من خلال المساحات الآمنة .

الى ذلك حيا مفوض مفوضية العون الانساني بالشمالية دكتور عبد الرحمن علي خيري جهود المنظمات العاملة في مجال التعليم مشيدا