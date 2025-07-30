والي البحر الأحمر يزور مركز ضربات الشمس بمستشفى التقدّم

سجّلت ولاية البحر الأحمر 79 حالة إصابة بضربات الشمس خلال الأيام الثلاثة الماضية، منها أكثر من 30 حالة استقبلها مركز ضربات الشمس بمستشفى التقدّم الريفي، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الموجة الحارة 12 حالة متفرقة بعدد من المرافق الصحية بالولاية.

وفي ذات السياق زار والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، صباح الثلاثاء مركز ضربات الشمس بمستشفى التقدّم، يرافقه مدير عام قطاع الصحة بالولاية، د. أحلام عبد الرسول.

وأكدت د. أحلام في تصريح (لسونا) أن مستشفى التقدّم يُعد من المنشآت الصحية الحديثة، حيث أُنشئ عام 2003 بحي ديم العرب، وشهد العام الماضي افتتاح مجمع العمليات الجديد بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مما جعله إضافة نوعية لسكان محلية بورتسودان، خاصة في المناطق الطرفية.

وأوضحت د. احلام أن المركز المتخصص في علاج ضربات الشمس يستقبل يومياً عدداً متزايداً من الحالات بسبب موجة الحر الشديدة التي تضرب الولاية، مشيرة إلى تسجيل 12 حالة وفاة خلال الأيام الماضية.

ودعت د. أحلام المواطنين إلى تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الثامنة صباحاً والرابعة عصراً، مع ضرورة الإكثار من شرب المياه، وتخفيف ساعات العمل، واستخدام وسائل التبريد المنزلية والبسيطة مثل رش الماء على الجسم، والاستظلال، والمناديل المبلّلة.