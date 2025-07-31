معتمدية اللاجئين تقوم بنقل لاجئين من الشاحنات الى مركز ايواء الصداقة بحي الديوم الجنوبية ببورتسودان

قامت معتمدية اللاجئين صباح الثلاثاء بنقل اللاجئين المتواجدين بداخلية الشاحنات المخصصة للطلاب بمدينة بورتسودان إلى مركز إيواء الصداقة بحي الديوم الجنوبية ببورتسودان والذى يعد اكثر ملاءمة لهم.

وأكد الأستاذ الصديق النعيم موسى، مدير الإعلام بالمعتمدية، أن هؤلاء اللاجئين هم لاجئين من دول جنوب السودان، إثيوبيا، الكونغو، تشاد، وبوروندي، وبلغ عدد الأسر المرحّلة 158 أسرة

حيث تم ذلك بحضور مساعد المعتمد لولاية البحر الأحمر الأستاذ عثمان عبد الله عوض الكريم، ولجنة طوارئ البحر الأحمر، وأعضاء اللجنة الأمنية، والمدير التنفيذي لمحلية بورتسودان، والأمين العام لصندوق رعاية الطلاب، إلى جانب شركاء من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأشار الصديق النعيم إلى أن داخليتي شيبة والشاحنات ظلتا تستقبلان اللاجئين والأجانب منذ اندلاع تمرد مليشيا الدعم السريع، حيث مكثوا فيهما لعامين، وها هم اليوم يُنقلون إلى مراكز إيواء أكثر ملاءمة.