وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية يستهل مهامه بخطة مائة يوم من التأمين الصحي

يستهل وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح مهامه العملية بانفاذ خطة (مائة يوم) بدءا بزيارة للصندوق القومي للتأمين الصحي يوم (الاربعاء) .

وأعلن وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية عقب ادائه القسم واجتماعه برئيس الوزراء الدكتور كامل ادريس شروع وزارته في انفاذ خطة (مائة يوم) من العمل الميداني لتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية.

ويقف الوزير خلال زيارته لرئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي على أداء الصندوق في النصف الأول من العام الحالي 2025م والوقوف ميدانيا على الوحدات التابعة للوزارة .