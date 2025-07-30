وزير الداخلية يتفقد مركزى الفحص الآلى و الترخيص بمحلية كررى ويوجه بنشر كافة الخدمات المرورية بمحليات الولاية

وقف الفريق شرطة حقوقى/بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية اليوم على الخدمات المرورية التى يتم تقديمها للمواطنين بمركزى الفحص الآلى وترخيص المركبات بمحلية كررى بحضور الفريق اول شرطة حقوقى/ خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة و الفريق شرطة/عبد المنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية والفريق شرطة/ أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم واللواء شرطة/ فيصل كباشى مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم

وإستمع وزير الداخلية الى تنوير قدمه مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم عن مستوى الخدمات المرورية المقدمة للمواطنين بمراكز الخدمة من ترخيص المركبات وإستخراج رخص القيادة

وزير الداخلية إستمع خلال الزيارة الى عدد من ملاحظات المواطنين عن الخدمات المرورية ، مشيرا الى السعى بزيادة مراكز الخدمة بالولاية وذلك بإفتتاح مركز ابو أدم للفحص الآلى بجانب إفتتاح مركز شرق النيل خلال الايام القادمة حتى تسهم فى تسهيل وتبسيط إجراءات المواطنين المرورية

وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن وزير الداخلية جددإلتزامه بتوفير معينات العمل اللازمة خاصة توفير الربط الشبكى للمعاملات المرورية.

المكتب الصحفي للشرطة