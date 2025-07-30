رحيل “رجل الظلّ” في الدراما المصرية… لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة

توفي صباح اليوم الأربعاء الفنان المصري لطفي لبيب عن عمر ناهز 77 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية ودخوله إلى العناية المركزة قبل يومين، إثر أزمة صحية ألمّت به.

وأعلن وكيل نقابة المهن التمثيلية، الفنان منير مكرم، نبأ الوفاة، في تصريح مقتضب قال فيه: “ويرحل أغلى الناس.. الفنان لطفي لبيب”، في نعي عبّر فيه عن مشاعر الحزن لرحيل أحد أبرز فناني الدراما المصرية في العقود الأخيرة.

ويُعد لطفي لبيب من الوجوه الفنية المألوفة لجمهور السينما والمسرح والتلفزيون، حيث قدّم خلال مسيرته الفنية الطويلة عشرات الأدوار التي تنوعت بين الدراما والكوميديا، واشتهر بأداء الشخصيات ذات الطابع الجاد والساخر في آنٍ معاً، ما منحه مكانة خاصة لدى المشاهد العربي.

ومن المنتظر أن تُشيّع جنازة الفقيد في وقت لاحق، بحضور عدد من الفنانين والمحبين، فيما نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل، مشيدةً بعطائه الفني الكبير ومسيرته الحافلة.

يُشار إلى أن لبيب كان قد أعلن في وقت سابق ابتعاده عن التمثيل لأسباب صحية، مكتفياً بالظهور في مناسبات خاصة، حتى وافته المنية بعد معاناة مع المرض، تاركاً خلفه إرثاً فنياً سيظل حاضراً في ذاكرة الفن العربي.

جريدة الرياض