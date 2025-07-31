سياسية

«سلمان للإغاثة» يوزّع 600 سلة غذائية في ولاية النيل الأبيض بالسودان

2025/07/31
22 06 19 712567807

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، (600) سلة غذائية على الأسر المتأثرة من الأزمة الإنسانية والعائدين من النزوح، في محلية نعيمة بولاية النيل الأبيض بجمهورية السودان، استفاد منها (2.156) فردًا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

1104853183

جريدة الرياض

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/07/31