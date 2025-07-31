«سلمان للإغاثة» يوزّع 600 سلة غذائية في ولاية النيل الأبيض بالسودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، (600) سلة غذائية على الأسر المتأثرة من الأزمة الإنسانية والعائدين من النزوح، في محلية نعيمة بولاية النيل الأبيض بجمهورية السودان، استفاد منها (2.156) فردًا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

جريدة الرياض