يا ألطفنا وأظرفنا وأطيبنا وأجدعنا.. هكذا نعى صلاح عبدالله الراحل لطفي لبيب

نعى الفنان صلاح عبدالله، الفنان لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا صباح الأربعاء، عن 77 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، معبرا عن حزنه الشديد لفقده.

وكتب صلاح عبدالله عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: “مع السلامة وفي رعاية الله يا ألطفنا وأظرفنا وأطيبنا وأجدعنا ياحبيبي يالطفي ولإن السيرة أطول من العمر حتفضل سيرتك العطرة يابطل منورة قلوب كل اللي شافوك وعرفوك وحبوك ياحبيبي يالطفي لبيب”.

يقام عزاء الفنان لطفي لبيب الخميس في قاعة كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة، وذلك من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساءً.

وفقدت الساحة الفنية اليوم أحد أبرز نجومها، ممن أثروا الشاشة بأدوارهم المتقنة وحضورهم الإنساني المميز. تمتع الراحل بتاريخ فني كبير، تجاوز فيه أكثر من 100 فيلم سينمائي، وما يزيد عن 30 عملًا دراميًا، وشارك في أعمال خالدة مع كبار نجوم الفن المصري، من بينهم الزعيم عادل إمام، حيث جسّد شخصية السفير الإسرائيلي باحتراف لافت في فيلم السفارة في العمارة، كما شاركه في مسلسلات عفاريت عدلي علام وصاحب السعادة.

كان الفنان لطفي لبيب داعمًا للأجيال الجديدة من النجوم، ووقف بجانبهم في بداياتهم الفنية، حيث عمل مع مي عز الدين، أحمد مكي، محمد سعد، حسن حسني، وآخرين.

بعيدًا عن الفن، كان الراحل بطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث خدم في صفوف الجيش المصري لمدة ست سنوات، وشارك في معركة الكرامة والنصر. وقد دوّن هذه التجربة في سيناريو بعنوان الكتيبة 26، كشف فيه عن تفاصيل واقعية من فترة خدمته العسكرية.

كما قدّم عددًا من المؤلفات والخواطر الفنية، وشارك في الفيلم الأخير أنا وابن خالتي إلى جانب نخبة من الفنانين المصريين.

صدى البلد