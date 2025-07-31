الإبتسامة الأخيرة| شاهد آخر ظهور للفنان لطفي لبيب قبل رحيله

توفي الفنان لطفي لبيب ، بعد صراع طويل مع المرض في أحد المستشفيات صباح الأربعاء 30 يوليو 2025، بعد مكوثه في العناية المركزة ، وخيم الحزن على الوسط الفني.

يذكر أن شارك الأب بطرس دانيال صورة مع للفنان القدير لطفي لبيب بعد خروجه من المستشفى.

وكتب الأب بطرس دانيال على الصور : الحمد لله على سلامة الفنان القدير والرائع والمبدع لطفي لبيب، لقد قمنا بزيارته في منزله مع الفنان المحترم ، وكل الشكر والتقدير والامتنان لجمهوره ومحبيه على السؤال عنه والدعاء له.

يذكر أن تصدر الفنان القدير لطفي لبيب، مؤشر البحث جوجل بعد أن انفرد موقع صدى البلد بخبر دخوله المستشفى بشكل مفاجئ.

وقال الفنان لطفي لبيب، في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد: “أنا بخير ولكن تم حجزي في المستشفى، وحاليا ممنوع من الكلام، وأرجو من الجمهور الدعاء لي بالشفاء”.

وقال الفنان لطفي لبيب، في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد: “أنا بخير ولكن تم حجزي في المستشفى، وحاليا ممنوع من الكلام، وأرجو من الجمهور الدعاء لي بالشفاء”.

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم “مرعى البريمو” بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

صدى البلد