أشرف عبدالباقي ناعيا لطفي لبيب: مع السلامه يا أجمل حد في الدنيا

نعى الفنان أشرف عبد الباقي الفنان الراحل لطفي لبيب الذي توفي صباح الاربعاء بعد صراع مع المرض.

ونشر أشرف عبد الباقي صورة للراحل لطفي لبيب عبر “إنستجرام” وعلق كاتبا: مع السلامة ياعم لطفي يا اجمل حد في الدنيا”.

توفي الفنان لطفي لبيب بعد صراع طويل مع المرض في أحد المستشفيات بعد مكوثه في العناية المركزة.

وكشف مصدر مقرب من عائلة الفنان الراحل لطفي لبيب، لـ” صدى البلد”، أن موعد جنازة لطفي لبيب غدا، حيث يتم تشييع جثمان الفنان لطفي لبيب غدًا من كنيسة ماري مارمرقس بمصر الجديدة.

صدى البلد