مدير عام قوات الشرطة رئيس غرفة طوارئ إمتحانات الشهادة الثانوية يطمئن على سلامة الامتحانات في عطبرة عقب حريق محدود بمركز الكنترول

وصل الفريق أول شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين الماحي، مدير عام قوات الشرطة رئيس غرفة طوارئ امتحانات الشهادة الثانوية ظهر الاربعاء إلى مدينة عطبرة، مركز كنترول امتحانات الشهادة الثانوية، وذلك للوقوف ميدانيا والاطمئنان على المركز عقب الحريق المحدود الذي شبّ في الجزء الشمالي من مركز الامتحانات.

وفور وصوله، تفقد موقع الحريق ومخزن امتحانات الشهادة الثانوية والمطبعة الحديثة وغرفة الكنترول وإطمأن سيادته على سلامة أوراق الإمتحانات الشهادة الثانوية الدفعة المؤجلة للعام 2024 كما عقد سيادته اجتماعاً ضمّ لجنة امتحانات الشهادة الثانوية، بحضور الدكتور أحمد خليفة، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب، مدير شرطة ولاية نهر النيل ومقرر لجنة أمن الولاية، إلى جانب الأستاذ معتصم علي الشيخ المدير العام للامتحانات، والأستاذ خالد علي عثمان، مدير إدارة امتحانات الشهادة الثانوية

واستمع الفريق أول حسان إلى تنوير مفصل من وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير شرطة ولاية نهر النيل ومدير إدارة الدفاع المدني الذي أوضح انه قد شاركت في عمليات الإطفاء أربع عربات من الدفاع المدني، بالإضافة إلى تنكر للتزويد بالمياه من قوات الشعب المسلحة، مما ساهم في السيطرة على الحريق رغم كثافة النيران في الموقع.

، إضافةً إلى تقارير استخباراتية وميدانية حول الحريق، حيث أكد مدير شرطة ولاية نهر النيل أن النيران تمت السيطرة عليها سريعاً دون أن تلحق أضرار بأوراق الإمتحانات أو المركز نفسه، كما لم تُسجّل أي خسائر بشرية.

المدير العام لقوات الشرطة أشاد بالجهود التي بُذلت في إخماد الحريق، كما وجه بالوصول الي معرفة أسباب الحريق وملابساته، هذا وقد قام السيد مدير عام قوات الشرطة بتحفيز القوات التي شاركت في إخماد الحريق من قوات الدفاع المدني و شرطة نهر النيل وقوات الشعب المسلحة.

وفي ختام زيارته، أكد سيادته على انطلاق أعمال الكنترول لإمتحانات الشهادة الثانوية وفق الخطة المرسومة يوم غداً الخميس، بإذن الله، مشيداً بتعاون كافة الجهات الأمنية والتعليمية، ومثمناً الجهود التي تُبذل من أجل ضمان استقرار العملية التعليمية.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص الكبير الذي توليه الدولة لأمن وسلامة الإمتحانات، مما يعكس الالتزام الوطني الكامل تجاه مستقبل الطلاب وإستقرار المنظومة التعليمية.

المكتب الصحفي للشرطة