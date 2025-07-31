مدير شرطة ولاية شمال كردفان يدشن التكية الخاصة بمنسوبي شرطة ولاية غرب كردفان بمدينة الابيض

دشن اللواء شرطةد/ عبد الله عبد الرحمن عبدالله ادم مدير شرطة ولاية شمال كردفان برئاسة شرطة الولاية التكية الخاصة بمنسوبي شرطة ولاية غرب كردفان وتأتي هذه الخطوة في إطار المسوؤلية المجتمعية لشرطة الولاية تجاه منسوبيها وأسرهم بمدينة الابيض.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة اكد مدير شرطة ولاية شمال كردفان أهمية التكافل والتعاون بين منسوبي الشرطة في ظل معركة الكرامةو مؤكدا إستمرار عمل التكية لتقديم الوجبات لمنسوبي شرطة ولاية غرب كردفان بمدينة الابيض المتواجدين والذين يمثلون محليات الولاية الأربعة عشر يذكر أن ادارة التوجية والخدمات قامت بتوزيع الوجبة الخاصة بالتكية بمقر سكن أسر منسوبي شرطة ولاية غرب كردفان والتي إشتملت علي مواد تموينية وغذائية مختلفة لعدد (61) أسرة وعدد (3) أسر من منسوبي القوات المسلحة باللواء (18) النهود.

المكتب الصحفي للشرطة