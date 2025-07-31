حكومة الولاية الشمالية تؤكد وقوفها مع المنظمات الوطنية والدولية!

أكد الامين العام لحكومة الولاية الشمالية الاستاذ محجوب محمد سيد أحمد وقوف حكومة الولاية مع المنظمات الوطنية والدولية وتمكينها من أداء دورها الانساني وتدخلاتها الراتبة والطارئة إسنادا لخطط وبرامج الحكومة التنموية والخدمية وخدمة قطاعات المجتمع المختلفة .

وأشار لدى لقائه بمكتبه الاربعاء وفد برنامج الغذاء العالمي بحضور مفوض مفوضية العون الانساني بالولاية دكتور عبد الرحمن علي خيري الى أهمية المنظمات في حياة المجتمعات وتعهد بمعالجة المعوقات والتحديات التي تواجه برنامج الغذاء العالمي.

من جانبه قدم مفوض مفوضية العون الانساني شكره للامين العام لحكومة الولاية وتفهمه للاشكاليات التي طرحها وفد برنامج الغذاء العالمي وسعيه الفوري في وضع الحلول المناسبة لكل ما يعيق عمل المنظمات بالولاية الشمالية وأكد استعداد المفوضية التام على ضبط آليات التنسيق بين الحكومة من جهة والمنظمات والمجتمع من جهة أخرى.

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