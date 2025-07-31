كامل ادريس والاعيسر ووالي البحر الأحمر يتفقدون مركز بورتسودان لغسيل الكلى

أكد والي البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور دعم الولاية لبرامج تطوير الخدمات الصحية في الولاية، مشيرًا إلى أن العمل يسير بصورة طيبة في مركز بورتسودان لغسيل الكلى بمنطقة ترانسيت، عقب حل مشكلة الكهرباء بالمركز، مشيرًا إلى جهود الولاية لترقية الخدمات بالمستشفيات خاصة مراكز الكلى.

وقال الوالي لدى تفقده مركز بورتسودان لغسيل الكلى، ومركز الكلى الجديد بسلالاب الاربعاء، برفقة رئيس الوزراء، ووزير الثقافة والإعلام والسياحة، ان افتتاح مركز سلالاب سيكون خلال الأيام المقبلة، مبينًا ان المركز بدعم مقدّم من منظمة (حبيب الرحمن)، التي تضم مجموعة من الأطباء السودانيين في المهجر، منوهًا إلى أن المركز يشمل خمس وخمسين ماكينة غسيل كلى، ومن المقرر وصول معدات اضافية خلال الأيام القادمة.

وبيّن الوالي أن المركز الجديد بسلالاب سيشكّل إضافة حقيقية إلى مركز ترانسيت، إلى جانب وجود مراكز أخرى لغسيل الكلى في كل من سواكن وسنكات، مما سيسهم في تخفيف معاناة المرضى في الولاية. كما أشار إلى أن الحرب أدّت إلى تزايد أعداد مرضى الكلى، وتعمل الولاية حاليًا من خلال أكثر من أربعة مراكز، تضم نحو 110 ماكينات غسيل كلى.

واشارت د. أحلام عبد الرسول الوزيرة المكلفة، مدير عام الصحة بالولاية، الى الدعم الكبير من مجلسي السيادة والوزراء، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، يعكس اهتمام الحكومة بمعالجة معيقات العمل الصحي، موضحة أن زيارة الوفد جاءت للوقوف على تحديات التشغيل في المراكز الصحية.

وأشادت دكتورة أحلام بالعاملين في مركز غسيل الكلى على نجاحهم في عقد شراكات فعالة مع المجتمع المدني، كما أثنت على دعم والي ولاية البحر الأحمر ووزير الصحة الاتحادي الذي مكّن من استمرار تقديم الخدمة للمواطنين في مختلف ولايات السودان.

وأضافت أن رئيس الوزراء وعد بمعالجة كل الإشكالات في المركز، وقدّم مولدًا كهربائيًا لدعم المنظومة الحالية، إلى جانب تقديم دعم مادي للمرضى.